В детских садах Нижнего Тагила открылось 15 дополнительных дежурных групп
Сегодня, 22:34ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле открылись дополнительные дежурные группы в детских садах, сообщает «Телекон».
Сюжеты: Нижний Тагил
Дополнительные группы открыли в тех садиках, где они уже были организованы. Тагильчане, которым нужно выйти на работу, могут подать заявление о приеме ребенка в садик.
Замглавы города по соцполитике Валерий Суров рассказал, что в дежурные группы ходят 996 детей. Также, по его словам, с 22 июня возможно открытие части групп в дошкольных учреждениях.
Но смотреть будем в части микрорайона, где заболеваемость гораздо ниже, пояснил Суров.
Всего в регионе работают более 2600 дежурных групп. Из бюджета области выделено 246 млн рублей на приобретение средств дезинфекции.
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