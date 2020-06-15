В детских садах Нижнего Тагила открылось 15 дополнительных дежурных групп

Дополнительные группы открыли в тех садиках, где они уже были организованы. Тагильчане, которым нужно выйти на работу, могут подать заявление о приеме ребенка в садик.

Замглавы города по соцполитике Валерий Суров рассказал, что в дежурные группы ходят 996 детей. Также, по его словам, с 22 июня возможно открытие части групп в дошкольных учреждениях.

Но смотреть будем в части микрорайона, где заболеваемость гораздо ниже, пояснил Суров.