В екатеринбургских ТЦ посетителям будут мерить температуру и запретят Wi-Fi
Сегодня, 22:16ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области разработало рекомендации по открытию ТЦ в Екатеринбурге, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Коронавирус
Рекомендации содержат 20 пунктов. При входе в ТЦ посетителям должны измерять температуру, при этом посетители должны быть в масках. Доступ к скамейкам должен быть ограничен, количественный контроль людей нужно проводить любым возможным способом, сети Wi-Fi необходимо отключить для исключения скопления посетителей, а также у объекта должен быть паспорт безопасности.
Уточняется, что рекомендации являются лишь помощью бизнесу, не являясь юридическим документом.
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