В екатеринбургских ТЦ посетителям будут мерить температуру и запретят Wi-Fi

Рекомендации содержат 20 пунктов. При входе в ТЦ посетителям должны измерять температуру, при этом посетители должны быть в масках. Доступ к скамейкам должен быть ограничен, количественный контроль людей нужно проводить любым возможным способом, сети Wi-Fi необходимо отключить для исключения скопления посетителей, а также у объекта должен быть паспорт безопасности.