В Екатеринбурге избившему семимесячного сына мужчине грозит до трех лет тюрьмы

По версии следствия, вечером 13 июня подозреваемый находясь в нетрезвом состоянии в одном из дворов на улице 8 марта в Екатеринбурге, желая успокоить своего семимесячного ребенка, который плакал в коляске, нанес ему несколько ударов рукой. Впоследствии ребенка доставили в больницу для оказания медицинской помощи. В настоящее время ему ничего не угрожает.

Уголовное дело заведено по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединённое с жестоким обращением).

Ранее на мужчину уже были заведены административные дела за хулиганство и нахождение в нетрезвом виде.