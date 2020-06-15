В Екатеринбурге избившему семимесячного сына мужчине грозит до трех лет тюрьмы
В Екатеринбурге следственный отдел СКР возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, избившего своего семимесячного сына, сообщает СУ СКР по Свердловской области.
По версии следствия, вечером 13 июня подозреваемый находясь в нетрезвом состоянии в одном из дворов на улице 8 марта в Екатеринбурге, желая успокоить своего семимесячного ребенка, который плакал в коляске, нанес ему несколько ударов рукой. Впоследствии ребенка доставили в больницу для оказания медицинской помощи. В настоящее время ему ничего не угрожает.
Уголовное дело заведено по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединённое с жестоким обращением).
Ранее на мужчину уже были заведены административные дела за хулиганство и нахождение в нетрезвом виде.
Инцидент произошел 13 июня вечеров во дворе дома на улице 8 марта, 127. Он попал на камеры наблюдения. На кадрах видно, как мужчина наклонился к коляске и с размаху несколько раз ударил малыша. После этого он отошел ненадолго в сторону, но потом развернулся и начал трясти коляску.