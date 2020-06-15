В Екатеринбурге прокуратура начала проверку садика с пьяной воспитательницей
Сегодня, 20:01ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Прокуратура начала проверку после сообщений СМИ о пьяной воспитательнице детского сада, сообщает пресс-служба ведомства.
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Прокуратура начала проверку, в ходе которой будет опрошена индивидуальный предприниматель, дана правовая оценка ее действиям на предмет соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в период противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Также в прокуратуре пояснили, что утром 15 июня горожанка сообщила в полицию о том, что воспитатель частного детсада находится на рабочем месте пьяной.
Воспитатель пояснила, что, уложив детей спать, на кухне садика выпила спиртной напиток. На этот момент в группе спали четверо детей. Женщину привлекли к административной ответственности.
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