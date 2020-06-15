В Екатеринбурге прокуратура начала проверку садика с пьяной воспитательницей

Прокуратура начала проверку, в ходе которой будет опрошена индивидуальный предприниматель, дана правовая оценка ее действиям на предмет соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в период противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Также в прокуратуре пояснили, что утром 15 июня горожанка сообщила в полицию о том, что воспитатель частного детсада находится на рабочем месте пьяной.