В Екатеринбурге рассказали о провокациях перед голосованием о поправках в Конституцию

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод сообщил, что, в первую очередь манипуляции касаются ситуации с выходом из пандемии коронавируса.

Он отметил, что на данный момент проводятся мероприятия по обеспечению безопасности процедуры голосования. Однако имеют место призывы для игнорирования участия в голосовании, мотивируя это тем, что посещение мероприятия небезопасно. При этом, по его словам, провокаторы не говорят о том, что пандемия коснулась всех стран, но это не помешало некоторым проводить подобные процедуры, в том числе и парламентские выборы.

Однако Александр Брод добавил, что многие граждане стране не сомневаются в безопасности процедуры, что подтверждается последними исследованиями ВЦИОМ. Это обусловлено тем, что проводится осуществляется широкое информирование о процедуре голосования.

Кроме того, нередко в качестве провокации применяется искажение смысла поправок. Например, поправками предполагается не централизация и усиление президентской власти, а напротив — часть полномочий Президента, переходит к Федеральному Собранию, либо встраивается в механизм разделения властей посредством процедуры согласования и утверждения.

По его словам, манипуляторы умалчивают и то, что поправки в Конституцию учитывают рекомендации, которые были высказаны экспертами Венецианской комиссии еще в 1994 году, вскоре после принятия Конституции России в 1993 году.

Еще одним некорректным тезисом, направленным на критику изменений в Конституцию, член Совета при Президенте РФ назвал апелляции к нарушениям правил голосования.

По его словам, в сети активно обсуждается тема незаконной агитации. Однако далеко не все люди знают, что общероссийское голосование по поправкам не предполагает агитации вообще, потому что в ней отсутствуют кандидаты и конкуренция.

Так, ни в одном социальном ролике, призывающем прийти на голосование, не выявлены призывы голосовать «за» поправки, подчеркнул Александр Брод.

Среди методов манипуляции выделяется и распространение заведомо ложной информации о якобы вводимых ограничениях, которые препятствуют открытости и прозрачности голосования.