В Екатеринбурге схиигумен Сергий сбежал с заседания церковного суда

Явившись на заседание, схиигумен Сергий зачитал заранее написанный текст и не ответил на задаваемые ему вопросы, касаемо предъявленных ему обвинений. Затем он покинул зал суда. Заседание перенесли на 26 июня.

Напомним, схиигумен Сергий записал видео, в котором проклял тех, кто закрыл храмы во время пандемии коронавируса. После этого епархия лишила его права проповедовать. Однако схиигумен не прекратил свою деятельность: в Сети появилось видео с очередным выступлением священника, в котором он вновь раскритиковал закрытие храмов. В связи с этим он был лишён права ношения наперсного креста вплоть до решения епархиального суда. Кроме того, высказывания священнослужителя стали причиной возбуждения административного дела за фейки о коронавирусе.