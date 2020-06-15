В Екатеринбурге схиигумен Сергий сбежал с заседания церковного суда
15 июня церковный суд Екатеринбургской епархии рассмотрел вопрос о поведении схиигумена Сергия, однако священнослужитель не смог объяснить свое поведение, и заседание суда пройдет еще раз. Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Явившись на заседание, схиигумен Сергий зачитал заранее написанный текст и не ответил на задаваемые ему вопросы, касаемо предъявленных ему обвинений. Затем он покинул зал суда. Заседание перенесли на 26 июня.
Также отец Сергий пришел на заседание, возложив на себя наперсный крест, который ему запретили надевать.
Напомним, схиигумен Сергий записал видео, в котором проклял тех, кто закрыл храмы во время пандемии коронавируса. После этого епархия лишила его права проповедовать. Однако схиигумен не прекратил свою деятельность: в Сети появилось видео с очередным выступлением священника, в котором он вновь раскритиковал закрытие храмов. В связи с этим он был лишён права ношения наперсного креста вплоть до решения епархиального суда. Кроме того, высказывания священнослужителя стали причиной возбуждения административного дела за фейки о коронавирусе.