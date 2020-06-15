В Екатеринбурге судят толкнувшего журналиста в сквере у Театра драмы Максима Шибанова

Молодого человека обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (статья 112 УК РФ) журналисту Максиму Румянцеву.

По версии следствия, 7 апреля 2019 года в ходе митинга в сквере у Театра драмы между мужчинами произошел конфликт. Как сказано в петиции, которая была создана за прекращение уголовного дела, Максим Румянцев во время записи репортажа назвал протестующих «бесноватыми». Максим Шибанов сделал замечание, за что в ответ его назвали «девочкой». В результате Шибанов толкнул журналиста. Он в результате падения получил черепно-мозговую травму. Теперь Шибанову грозит до трех лет лишения свободы.

Защита молодого человека попросила приобщить к материалам дела показания одного из очевидцев Владислава Постникова. Ответчики также утверждают, что 9–17 апреля журналист должен был находится в стационаре на лечении, но по его социальным сетям видно, что в это время он ездил по Екатеринбургу. Кроме того, выявлены противоречия в медсвидетельствах. В некоторых из них отмечено, что телесные повреждения не обнаружены. Истец против всех ходатайств возразил. На данный момент удовлетворена только просьба о допросе очевидца, который пройдет на следующем этапе.

В ходе заседания Максим Румянцев попросил суд увеличить сумму материального и морального вреда до 6075 тысяч рублей. Он это объяснил тем, что о нем в сети есть негативная и недостоверная информация.