В Екатеринбурге военные провели первую ночную репетицию парада Победы
В Екатеринбурге на площади 1905 года военные провели первую ночную репетицию парада, посвященного 750летию победу в ВОВ, сообщает пресс-служба ЦВО.
Во время тренировки по площади столицы прошли торжественным маршем около 20 пожарных расчетов, в том числе участие приняла и рота барабанщиков городского суворовского училища, знаменосцы и подразделения в исторической форме со времен ВОВ. Кроме того, на репетиции присутствовал и женский взвод почетного караула, который участие в параде Победы принимает впервые. Также строем прошли расчеты управления штаба и авиационного объединения ЦВО.
Проходила репетиция с музыкальным сопровождением от сводного оркестра гарнизона Екатеринбурга. Он исполнил около 30 встречных и пожарных маршей.
Прежде чем начать тренировку, площадь 1905 года была обработана войсками радиационной химической и биологической защиты ЦВО, а также продезинфецированы места построения и линия прохождения парадных расчетов.
Все военнослужащие, принявшие участие в тренировке, были обеспечены средствами защиты, а также соблюдались все санитарно-противоэпидемиологические меры. Кроме того, на месте проведения тренировки дежурили специалисты медицинской службы.
Ранее командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявил, что на территории ЦВО пройдет 24 июня три парада, больше 50 торжественных шествий, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной Войне.