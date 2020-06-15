В Екатеринбурге военные провели первую ночную репетицию парада Победы

Во время тренировки по площади столицы прошли торжественным маршем около 20 пожарных расчетов, в том числе участие приняла и рота барабанщиков городского суворовского училища, знаменосцы и подразделения в исторической форме со времен ВОВ. Кроме того, на репетиции присутствовал и женский взвод почетного караула, который участие в параде Победы принимает впервые. Также строем прошли расчеты управления штаба и авиационного объединения ЦВО.

Проходила репетиция с музыкальным сопровождением от сводного оркестра гарнизона Екатеринбурга. Он исполнил около 30 встречных и пожарных маршей.

Прежде чем начать тренировку, площадь 1905 года была обработана войсками радиационной химической и биологической защиты ЦВО, а также продезинфецированы места построения и линия прохождения парадных расчетов.

Все военнослужащие, принявшие участие в тренировке, были обеспечены средствами защиты, а также соблюдались все санитарно-противоэпидемиологические меры. Кроме того, на месте проведения тренировки дежурили специалисты медицинской службы.