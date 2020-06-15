В Нижнем Тагиле 22 июня включат сирены в честь «Дня памяти и скорби»
Сегодня, 14:51ОбществоФото: pixabay.com
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Согласно указу губернатора Свердловской области, в день начала Великой Отечественной войны, 22 июня, на территории Нижнего Тагила будут включены сирены, сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сирены сработают в 12.00 по местному времени и будут подавать сигнал в течение одной минуты.
Жителей призывают сохранять спокойствие, не паниковать, а также почтить память павших минутой молчания.
Напомним, в честь 75-летия Победы в Екатеринбурге пройдет парад, который должен был состояться 9 мая, но из-за пандемии коронавируса он был перенесен. В Нижнем Тагиле было заявлено об отмене шествия из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
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