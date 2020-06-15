В Нижнем Тагиле казаки высадили аллею плодовых деревьев в рамках акции «Сад Победы»

Мероприятие было проведено в рамках всероссийской акции «Сад Победы». Она посвящена памяти о участниках Великой Отечественной Войны. В рамках акции были высажены плодовые деревья.

Участие в ней приняли также представители Пятой Исетской линии Оренбургского войскового казачьего общества (ОВКО), хора ветеранов и Совета нижнетагильского отделения одной из политических партий.