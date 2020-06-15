В Нижнем Тагиле казаки высадили аллею плодовых деревьев в рамках акции «Сад Победы»
Сегодня, 13:30ОбществоФото: pixabay.com
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Казаки хутора «Братский» из Нижнего Тагила высадили у храма Сергия Радонежского аллею плодовых деревьев, сообщает Православная газета.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мероприятие было проведено в рамках всероссийской акции «Сад Победы». Она посвящена памяти о участниках Великой Отечественной Войны. В рамках акции были высажены плодовые деревья.
Участие в ней приняли также представители Пятой Исетской линии Оренбургского войскового казачьего общества (ОВКО), хора ветеранов и Совета нижнетагильского отделения одной из политических партий.
На данный момент саженцы небольшие, но со временем они разрастутся и укоренятся. Ожидается, что через несколько лет на территории, которая прилегает к храму, появится яблонево-вишневый сад.
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