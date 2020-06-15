В Нижнем Тагиле волонтеры раздадут наклейки и буклеты о поправках в Конституцию
Сегодня, 22:55ОбществоФото: Департамент информационной политики
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Информационные точки Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции» созданы в 28 городах Свердловской области, в том числе в Нижнем Тагиле, сообщает департамент информполитики региона.
Сюжеты: Нижний Тагил
Всего в Свердловской области будет работать 36 информационных точек, расположенных в местах массового пребывания людей. Волонтеры будут работать с 15 июня по 1 июля. Они будут раздавать информационные буклеты, наклейки, отражающие предлагаемые поправки. К работе этих точек привлекут более тысячи волонтеров.
Сегодня прошла встреча представители общественной организации с вице-губернатором Свердловской области Сергеем Бидонько.
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