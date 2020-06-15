В Нижнем Тагиле волонтеры раздадут наклейки и буклеты о поправках в Конституцию

Всего в Свердловской области будет работать 36 информационных точек, расположенных в местах массового пребывания людей. Волонтеры будут работать с 15 июня по 1 июля. Они будут раздавать информационные буклеты, наклейки, отражающие предлагаемые поправки. К работе этих точек привлекут более тысячи волонтеров.