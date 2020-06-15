В Нижнем Тагиле за сутки еще у четырех человек подтвержден коронавирус
Сегодня, 13:11ОбществоФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле за стуки с 14 по 15 июня число зараженных коронавирусом увеличилось на четыре человека, сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Так, общее количество случаев заболевания с начала пандемии достигло 358 человек.
В общей сложности в Свердловской области за сутки выявлено 233 случая заболевания коронавирусом. Таким образом, общее количество заболевших составляет 9558 человек. От инфекции за все время пандемии вылечились 4235 пациентов, 50 — скончались.
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