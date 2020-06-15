В Свердловской области медики смогут бесплатно посетить культурные мероприятия

Инициатором акции стал «Ельцин Центр» совместно с московскими продюсерами. К проекту также присоединились учреждения культуры Екатеринбурга. Подобная акция является способом поблагодарить врачей за их работу во время пандемии коронавируса. Проект направлен не только на врачей, но и всех медработников. Чтобы получить сертификат, нужно зарегистрироваться на сайте и выбрать желаемое событие. Посетить учреждения удаться только после снятия ограничений.