Во время голосования за звание «Город трудовой доблести» тагильчан наградят призами
В Нижнем Тагиле будут работать 155 участков, где желающие смогут поддержать заявку Нижнего Тагила на присвоение звания «Город трудовой доблести». Тагильчан, которые придут голосовать, наградят призами, сообщает пресс-служба мэрии.
Поддержать заявку Нижнего Тагила можно будет с 25 июня по 1 июля. Предполагается, что сделать это можно будет рядом с избирательными участками для голосования по поправкам в Конституцию. Кроме того, вскоре утвердят и направят на предприятия приглашения, в которых будут указаны места для сбора подписей.
Все, кто придут поддержать заявку, за активную гражданскую позицию будут поощрены городским благотворительным фондом. А отдельных счастливчиков, которых определит случай, будут ждать ценные призы, рассказали в мэрии.
Напомним, что указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» 1 марта подписал президент. Звание планируют присвоить тем городам, которые внесли значительный трудовой вклад в Победу. Нижний Тагил и еще 19 российских городов претендуют на присвоение этого почетного звания.