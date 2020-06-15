Во время голосования за звание «Город трудовой доблести» тагильчан наградят призами

Поддержать заявку Нижнего Тагила можно будет с 25 июня по 1 июля. Предполагается, что сделать это можно будет рядом с избирательными участками для голосования по поправкам в Конституцию. Кроме того, вскоре утвердят и направят на предприятия приглашения, в которых будут указаны места для сбора подписей.