Даниленко: Пандемия увеличила число фермерских хозяйств в РФ

Даниленко: Пандемия увеличила число фермерских хозяйств в РФ
Даниленко: Пандемия увеличила число фермерских хозяйств в РФ
Сегодня, 15:43ОбществоФото: pixabay.com
Глава агропродовольственного фонда «СВОЁ» Андрей Даниленко рассказал о поддержке и развитии аграрного сектора России, а также о продуктовых предпочтениях граждан.

По словам Даниленко, сейчас в стране наблюдается рост интереса к фермерству.

«Я раньше думал, что индустриальное производство всегда будет впереди. Но когда я смотрю на цифры — 14% производства уже составляют фермерские хозяйства, — понимаю, что это серьезный результат», — цитирует Даниленко expert.ru.

Он отметил, что сейчас в фермерство приходят люди из других отраслей, часто — с высшим образованием. Сейчас фермеры ориентированы на готовый продукт, а потребители все больше начинают интересоваться составом приобретаемых товаров и тем, как они были произведены.

Поддержку фермерам оказывают государство и коммерческие структуры. Так, Россельхозбанк создал маркетплейс «Свое.Родное» и «Школу фермера», в которой можно не только слушать лекции, но и разрабатывать собственные бизнес-планы. Кроме этого, банк выступил с инициативой инфраструктурного партнерства фермерских хозяйств.

Даниленко заметил, что фермеры — это реальный шанс возродить умирающие села. Они приезжают, развивают собственные хозяйства, а затем начинает развиваться соответствующая инфраструктура: магазины, школы, медучреждения. В Россельхозбанке считают, что подобные инициативы нуждаются в разносторонней поддержке.

Одной из мер поддержки фермерских хозяйств является агропродовольственный фонд «СВОЁ». Проект стартовал совсем недавно, но его учредитель Андрей Даниленко заявил о больших планах.

Фонд будет не только оказывать помощь фермерам, но и аккумулировать достоверную информацию о данной отрасли. Она будет доступна не только госорганам, но и потребителям.

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