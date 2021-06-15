Даниленко: Пандемия увеличила число фермерских хозяйств в РФ

По словам Даниленко, сейчас в стране наблюдается рост интереса к фермерству.
«Я раньше думал, что индустриальное производство всегда будет впереди. Но когда я смотрю на цифры — 14% производства уже составляют фермерские хозяйства, — понимаю, что это серьезный результат», — цитирует Даниленко expert.ru.
Он отметил, что сейчас в фермерство приходят люди из других отраслей, часто — с высшим образованием. Сейчас фермеры ориентированы на готовый продукт, а потребители все больше начинают интересоваться составом приобретаемых товаров и тем, как они были произведены.
Поддержку фермерам оказывают государство и коммерческие структуры. Так, Россельхозбанк создал маркетплейс «Свое.Родное» и «Школу фермера», в которой можно не только слушать лекции, но и разрабатывать собственные бизнес-планы. Кроме этого, банк выступил с инициативой инфраструктурного партнерства фермерских хозяйств.
Даниленко заметил, что фермеры — это реальный шанс возродить умирающие села. Они приезжают, развивают собственные хозяйства, а затем начинает развиваться соответствующая инфраструктура: магазины, школы, медучреждения. В Россельхозбанке считают, что подобные инициативы нуждаются в разносторонней поддержке.
Одной из мер поддержки фермерских хозяйств является агропродовольственный фонд «СВОЁ». Проект стартовал совсем недавно, но его учредитель Андрей Даниленко заявил о больших планах.
Фонд будет не только оказывать помощь фермерам, но и аккумулировать достоверную информацию о данной отрасли. Она будет доступна не только госорганам, но и потребителям.