Детские лагеря Нижнего Тагила прошли регистрацию в системе кешбэка за путевки

Детские оздоровительные лагеря Нижнего Тагила одними из первых подключились к системе возврата части денежных средств за приобретенные путевки. Всего существует два способа. Об этом на совещании заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Теперь у родителей, которые за полную стоимость приобрели путевки в оздоровительный лагерь, существует два варианта того, как можно вернуть половину суммы, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Во-первых, через сайт Госуслуги. Во-вторых, через систему «Кэшбек». Всю информацию по вопросам приобретения путевок с возможностью возврата в МАУ «ДОК «Звездный» можно узнать по телефону: 49-79-72. Для вопросов, касающихся остальных загородных лагерей, действует номер: 41-64-72. По словам главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерия Сурова, муниципалитет выполнил все необходимые условия. Мы работаем в полном взаимодействии с областным правительством и обладаем всеми ресурсами, чтобы реализовать данную программу,отметил Суров. Напомним, редакция TagilCity.ru разбиралась как, где и по какому принципу действует льготная программа по получению кэшбэка 50% от стоимости за оплату путевки в детский загородный лагерь. Список детских лагерей с компенсацией 50%

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