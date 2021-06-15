На 6 месяцев отправлена в колонию-поселение свердловчанка за неуплату алиментов

К реальному лишению свободы сроком на 6 месцев приговорена жительница Верхотурского района, которая уклонялась от уплаты алиментов своей несовершеннолетней дочери. Она задолжала ребенку 26 тысяч рублей.

Суд признал жительницу поселка Привокзальный Верхотурского района виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса РФ (Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних, если это деяние совершено неоднократно). В июле 2006 года решением суда на женщину была возложена обязанность выплачивать алименты несовершеннолетней дочери в размере 1/6 доли заработка или иного дохода ежемесячно. В 2019 и 2020 годах подсудимая неоднократно привлекалась к административной ответственности за данное правонарушение, однако должных выводов не сделала. Назначенное наказание впоследствии было заменено на лишение свободы, поскольку осужденная злостно уклонялась от отбывания указанного наказания. Задолженность по уплате средств на содержание несовершеннолетней дочери составила более 26 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. Напомним, жителя Талицы приговорили к реальному сроку за неуплату алиментов в размере 1,3 миллиона рублей. Мужчина обязан был выплачивать алименты трем своим несовершеннолетним детям. За долг по алиментам в 1,3 млн свердловчанин получил семь месяцев колонии

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