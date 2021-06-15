На саммите G7 обсудили вложение $100 млрд на борьбу с изменениями климата

На прошедшем в Великобритании трехдневном саммите глав неформального объединения G7 много времени было уделено борьбе с изменением климата. Лидеры государств большой семерки договорились к 2050 году до нуля сократить выбросы углекислоты в атмосферу в своих странах. Также они заявили о готовности уже к 2030 году «преимущественно» заменить углеводороды в энергетике, пишет oilcapital.ru.