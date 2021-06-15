На саммите G7 обсудили вложение $100 млрд на борьбу с изменениями климата

На саммите G7 обсудили вложение $100 млрд на борьбу с изменениями климата
На саммите G7 обсудили вложение $100 млрд на борьбу с изменениями климата
Вчера, 23:39ОбществоФото: pixabay.com
Руководители стран большой семерки назвали угрозы изменения климата и возможности утраты биоразнообразия планеты.

На прошедшем в Великобритании трехдневном саммите глав неформального объединения G7 много времени было уделено борьбе с изменением климата. Лидеры государств большой семерки договорились к 2050 году до нуля сократить выбросы углекислоты в атмосферу в своих странах. Также они заявили о готовности уже к 2030 году «преимущественно» заменить углеводороды в энергетике, пишет oilcapital.ru.

Также прозвучало обещание увеличить до $100 млрд ежегодное финансирование мер по борьбе с климатическими проблемах в рамках Парижского соглашения. Напомним, такое же финансовое обязательство звучало в 2015 году, но оно так и не было выполнено.

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