На саммите G7 обсудили вложение $100 млрд на борьбу с изменениями климата

На прошедшем в Великобритании трехдневном саммите глав неформального объединения G7 много времени было уделено борьбе с изменением климата. Лидеры государств большой семерки договорились к 2050 году до нуля сократить выбросы углекислоты в атмосферу в своих странах. Также они заявили о готовности уже к 2030 году «преимущественно» заменить углеводороды в энергетике, пишет oilcapital.ru.
Также прозвучало обещание увеличить до $100 млрд ежегодное финансирование мер по борьбе с климатическими проблемах в рамках Парижского соглашения. Напомним, такое же финансовое обязательство звучало в 2015 году, но оно так и не было выполнено.