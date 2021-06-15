О закрытии Среднеуральской птицефабрики сообщил ее директор

Мы хотим объяснить в суде, что и так уже готовится проект по остановке производства. Поэтому нет смысла форсировать события этим решением о 90-та днях. Дело в том, что мы к обозначенным нам срокам по устранению нарушений не можем остановить производство в одночасье. Это же не просто — взять и все остановить,комментирует происходящее Максим Максимов.