О закрытии Среднеуральской птицефабрики сообщил ее директор

О закрытии Среднеуральской птицефабрики сообщил ее директор
О закрытии Среднеуральской птицефабрики сообщил ее директор
Сегодня, 14:47ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Среднеуральская птицефабрика готовит проект консервации объектов производства. Три-четыре месяца уйдет на работы по консервации, после чего восстановить производство будет невозможно, заявил директор фабрики Максим Максимов.

Птицефабрика «Среднеуральская» входит в агрохолдинг «Равис». В начале июня в холдинге приступили к разработке проекта по консервации объектов производства фабрики, сообщает 66.ru. После консервации предприятие останется только в истории, считает директор фабрики Максим Максимов.

15 июня в Свердловский областной суд будет подано заявление об апелляции на решение суда Верхней Пышмы о приостановке работы трех объектов птицефабрики. Предприятие было признано виновным по ч. 1 ст. 9.1 КоАП «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Мы хотим объяснить в суде, что и так уже готовится проект по остановке производства. Поэтому нет смысла форсировать события этим решением о 90-та днях. Дело в том, что мы к обозначенным нам срокам по устранению нарушений не можем остановить производство в одночасье. Это же не просто — взять и все остановить,комментирует происходящее Максим Максимов.

По словам Максима Максимова на птицефабрике содержится 50 тысяч голов птицы, которая погибнет без кормления. В накопителях находится аммиак, который необходимо охлаждать. На предприятии официально трудоустроено 130 человек, в том числе имеются сотрудники, ушедшие в декретные отпуска.

Напомним, на 50 тысяч рублей была оштрафована за неисполнение требований природоохранной прокуратуры птицефабрика «Среднеуральская». В адрес директора предприятия было вынесено представление с требованиями прекратить складировать помет и устранить причиненный ущерб за превышение ПДК загрязняющих веществ в почве.

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