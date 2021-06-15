Победителем всероссийского конкурса стал мастер бересты из Нижнего Тагила

Победителем всероссийского конкурса стал мастер бересты из Нижнего Тагила
Победителем всероссийского конкурса стал мастер бересты из Нижнего Тагила
Сегодня, 16:55ОбществоФото: TagilCity.ru
Сергей Коротченя из Нижнего Тагила стал победителем всероссийского конкурса «Русь мастеровая — 2021». Он сумел искусно соединить тагильскую бересту с городецкой росписью и покорить членов жюри.

С ежегодного конкурса «Русь мастеровая» в Новгородской области, организатором которого выступает министерство культуры РФ, тагильчанин Сергей Коротченя вернулся с дипломом за первое место. Заявки на участие подавали трое свердловчан, которые помимо работы с берестой, представляли такие промыслы, как роспись подноса и валяние.

За несколько дней до начала конкурса была объявлена тема — «На волжских берегах», в соответствии с которой каждый из участников в течение 8 часов должен был сделать работу. Я считаю, что мне отчасти повезло, ведь я единственный из участников работаю с берестой в такой технике — плетении крестиком по бересте, рассказал TagilCity.ru Сергей Коротченя.

Создавая работу, покорившую в итоге членов жюри, Сергей взял за основу традиционный городецкий орнамент, которым местные мастера расписывают свои изделия.

Уникальные вещи ручной работы с уральскими узорами — солонки и сахарницы, хлебницы и прочую бытовую утварь — тагильчанин создает уже больше 30 лет. Сейчас Сергей является членом Союза художников и признанным Народным мастером России, единственным во всей Свердловской области. Два года назад он открыл в Нижнем Тагиле первый на Урале музей бересты (на улице Аганичева, 6), вход в который для всех желающих является бесплатным. Также у Сергея есть небольшая мастерская, где можно попробовать себя в роли берестянщика.

В четверг, 17 мая в Екатеринбурге будет проходить презентация книги Ольги Толстобровой о мастере Сергее Коротчене, которая называется так же, как и музей в Тагиле — «Солнечная береста». На мероприятии можно будет не только лично встретиться и узнать секреты мастера, но и посмотреть предметы, созданные его руками.

Напомним, ремесленников и мастеровых Нижнего Тагила приглашают поучаствовать в Международном фестивале «Город ремесел — 2021». Региональный отбор проводит Свердловский областной художественно-экспертный совет по НХП.

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