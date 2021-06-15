Победителем всероссийского конкурса стал мастер бересты из Нижнего Тагила

Уникальные вещи ручной работы с уральскими узорами — солонки и сахарницы, хлебницы и прочую бытовую утварь — тагильчанин создает уже больше 30 лет. Сейчас Сергей является членом Союза художников и признанным Народным мастером России, единственным во всей Свердловской области. Два года назад он открыл в Нижнем Тагиле первый на Урале музей бересты (на улице Аганичева, 6), вход в который для всех желающих является бесплатным. Также у Сергея есть небольшая мастерская, где можно попробовать себя в роли берестянщика.