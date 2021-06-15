Тагильский ростовщик вновь обогащается за счет заемщиков через суды

Жители Нижнего Тагила снова пожаловались в редакцию TagilCity.ru на ростовщика Александра Макаренко, который после завершенной сделки с заемщиками подает на них в суд за якобы не выплаченные долги. Теперь мужчина пользуются новой схемой обогащения.

На этот раз судебные иски получили ветераны боевых действий, офицеры запаса и даже родственники умерших поручителей сделок займа, а не сами заемщики. Племянник Валентины ушел из жизни в январе 2020 года, после чего она вступила в право на наследство и стала собственником квартиры, в которой проживал ее покойный родственник. За несколько лет до смерти усопший выступил поручителем в одном из договоров займа у Александра Макаренко. А уже в январе 2021 года, после смерти поручителя, его тете пришел иск в суд. Александр выставил женщине счет в 349,8 тысячи рублей в качестве договорных процентов от занятой суммы в 2015 году — 66 тысяч рублей. Племянник деньги не занимал, а выступал поручителем, его уж нет в живых, ничего святого у людей не осталось. Деньги занимал некий Олег Толмочов, с ним я никогда не сталкивалась, в суд он не являлся никогда. В пригородном районном суде с нами никто не разговаривал, сразу обязали выплатить, я подала жалобу в областной суд. Мы посмотрели на сайтах судов, Макаренко фигурирует более чем в 300 процессах. Его деятельность — подсудное дело, он на людей наворачивает такие проценты,сообщила TagilCity.ru Валентина. По словам сестры погибшего поручителя, Макаренко до сих пор требует деньги, которые и так ему были возвращены. Также Алена заявила редакции TagilCity.ru, что родственники покойного вступили в его квартиру, а Макаренко как с наследников и правопреемников спрашивает с них за якобы невыплаченные долги. Мы хотим написать на него в следственный комитет, собрать всех пострадавших, чтобы обратиться вместе и привлечь больше внимания к ситуации,сообщила Алена. Как заявляет один из пострадавших, к Александру Макаренко обращаются люди, нуждающиеся в крупной сумме денег. Ростовщик заключает с заемщиком договор займа под 10% в месяц и берет с будущего должника расписку. Расписку составляет сам Макаренко, а выплаты принимает на банковскую карту или наличными. По версии пострадавшего, предполагаемый злоумышленник имеет два банковских счета: первый указывается в договоре займа, а второй предоставляется заемщикам во время погашения задолженности. Жертва считает, что это делается для того, чтобы в списке операций по банковской карте Александра Макаренко отсутствовал перевод денежных средств от имени заемщика. Фото: 1MediaInvest По такой схеме пострадал и Александр Гришин. Мужчина является ветераном боевых действий и офицером запаса. Чтобы помочь жене, бывший военнослужащий занял у тагильского ростовщика 100 тысяч рублей в 2019 году. Позже Макаренко предоставил отличные от договорных реквизиты для оплаты, Гришин перевел все деньги на указанный счет, а недавно мужчина получил судебный иск на 150 тысяч. У нас с Макаренко была договоренность на 100 тысяч рублей в 2019 году, а когда пришло время платить, выяснилось, что с меня требуется 150 тысяч, при условии, что по своей задолженности я все обязательства исполнил. Но я выплачивал все не на тот счет, который указан в договоре, потому что Макаренко так попросил. Спустя некоторое время я узнал, что на меня подали в суд, все документы и скриншоты доказывающие мою невиновность у меня есть, я буду защищаться,заявил Александр. Пострадавшие от рук Александра Макаренко намерены создать инициативную группу заинтересованных лиц, написать заявление в следственный комитет России и собрать подписи каждого потерпевшего для дальнейшего продвижения дела. За несколько лет ничего не изменилось и Макаренко продолжает судиться с людьми, получая деньги дважды по такой схеме. Почему персоной ростовщика до сих пор не заинтересовались правоохранители? Редакция TagilCity.ru продолжит следить за развитием событий. Если вы пострадали от подобных действий, сообщите нам! Напомним, жители Нижнего Тагила уже жаловались на злодеяния вышеупомянутого Макаренко. 19 декабря 2018 года сообщалось, что ростовщик подает иски в суд более, чем на 200 лиц. Суммы исков составляли от 50 до 700 тысяч рублей. Ростовщик из Нижнего Тагила превращает долги десятков заемщиков в многотысячные суммы

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