УГТУ приглашает будущих нефтяников

Издание сообщает, что нефтяные компании вкладывают деньги в ухтинский вуз регулярно, чтобы в результате получить сотрудников высокой квалификации, а не вчерашних студентов с отсутствием опыта работы, но с дипломом о высшем образовании. Так, в университете практически ежегодно открываются именные аудитории, для которых предприятия покупают самое передовое оборудование. Студентам выплачиваются специальные стипендии, у них также имеется возможность пройти практику на одном из самых крупных предприятий нефтяной отрасли РФ. Студенты, которые перспективны для отрасли, могут получить работу уже на третьем курсе.