УГТУ приглашает будущих нефтяников

Как передает издание «АиФ», УГТУ можно назвать кузницей нефтяных кадров. А в 2012 году учебное заведение получило новый правовой статус — опорного вуза ПАО «Газпром». Его выпускники также работают на «Лукойл», «Транснефть» и «Роснефть». Северные нефтяники, говоря о приоритете при выборе учебных заведений, называют всего три вуза — УГТУ, Уфимский ГНТУ и Московский РГУ. При этом первым в этом рейтинге они ставят ухтинский.
Издание сообщает, что нефтяные компании вкладывают деньги в ухтинский вуз регулярно, чтобы в результате получить сотрудников высокой квалификации, а не вчерашних студентов с отсутствием опыта работы, но с дипломом о высшем образовании. Так, в университете практически ежегодно открываются именные аудитории, для которых предприятия покупают самое передовое оборудование. Студентам выплачиваются специальные стипендии, у них также имеется возможность пройти практику на одном из самых крупных предприятий нефтяной отрасли РФ. Студенты, которые перспективны для отрасли, могут получить работу уже на третьем курсе.
При УГТУ также есть научный полигон. Он расположен на территории Горно-нефтяного колледжа и представляет собой общий проект «Лукойла», «Газпрома» и «Транснефти». На полигоне присутствует оборудование, которое сейчас используется в регионе, чтобы учащиеся могли ознакомиться с реальным масштабом их будущей профессии.
Помимо учебной инфраструктуры, в Ухтинском университете уделяется внимание и социальному направлению. При вузе есть собственный театр, постановки которого знакомы многим горожанам. Помимо этого, на территории находится спорткомплекс, где студенты занимаются различными видами спорта — плаванием, баскетболом и другими.
Следует подчеркнуть, что в числе выпускников вуза не только представители нефтяной индустрии, но и высшее руководство крупнейших компаний России, депутаты, прославленные спортсмены и деятели культуры.