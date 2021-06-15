Возможные «ковидные» ограничения и спасение из фуры. Итоги дня в Свердловской области

Директор Среднеуральской птицефабрики сообщил о закрытии производства. По словам Максима Максимова, уже готовится проект по консервации, после которой восстановить производство будет невозможно. 15 июня в Свердловский областной суд подано заявление об апелляции на решение суда Верхней Пышмы о приостановке работы трех объектов предприятия. Птицефабрика была признана виновной в нарушении требований промышленной безопасности (ч. 1 ст. 9.1 КоАП). Директор пояснил, что на данный момент на заводе содержится 50 тысяч голов птицы. Официально трудоустроены на предприятии 130 человек.