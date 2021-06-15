Возможные «ковидные» ограничения и спасение из фуры. Итоги дня в Свердловской области

Дальнобойщика из Московской области, который две недели жил в сломанной фуре под Екатеринбургом, спасли после публикаций СМИ. Сначала машину попытались отогнать на стоянку на сцепке с «КАМАЗом», но безуспешно. К месту прибыл глава екатеринбургского MAN-центра. Он вызвал другой эвакуатор и пообещал бесплатно отремонтировать фуру. Водитель останется жить в гостинице, расположенной рядом.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не исключает введение новых ограничений по коронавирусу в регионе. Из-за роста числа заболевших будут отменены общегородской выпускной и «Ночь музыки». Губернатор пояснил, что за ситуацией с COVID-19 внимательно следят, решение по ограничениям может быть принято уже через неделю.
Директор Среднеуральской птицефабрики сообщил о закрытии производства. По словам Максима Максимова, уже готовится проект по консервации, после которой восстановить производство будет невозможно. 15 июня в Свердловский областной суд подано заявление об апелляции на решение суда Верхней Пышмы о приостановке работы трех объектов предприятия. Птицефабрика была признана виновной в нарушении требований промышленной безопасности (ч. 1 ст. 9.1 КоАП). Директор пояснил, что на данный момент на заводе содержится 50 тысяч голов птицы. Официально трудоустроены на предприятии 130 человек.
Мотоциклист устроил погоню с полицейскими в центре Екатеринбурга. Мужчина катался по пешеходной дорожке вдоль набережной в Екатеринбурге. Его задержали около Макаровского моста сотрудники мотобатальона. Нарушителя пришлось насильно снимать с мотоцикла, он был доставлен в отделение полиции, а мотоцикл поместили на штрафстоянку.