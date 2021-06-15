Возможные «ковидные» ограничения и спасение из фуры. Итоги дня в Свердловской области

Возможные «ковидные» ограничения и спасение из фуры. Итоги дня в Свердловской области
Возможные «ковидные» ограничения и спасение из фуры. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 20:01Общество
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 15 июня.

Дальнобойщика из Московской области, который две недели жил в сломанной фуре под Екатеринбургом, спасли после публикаций СМИ. Сначала машину попытались отогнать на стоянку на сцепке с «КАМАЗом», но безуспешно. К месту прибыл глава екатеринбургского MAN-центра. Он вызвал другой эвакуатор и пообещал бесплатно отремонтировать фуру. Водитель останется жить в гостинице, расположенной рядом.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не исключает введение новых ограничений по коронавирусу в регионе. Из-за роста числа заболевших будут отменены общегородской выпускной и «Ночь музыки». Губернатор пояснил, что за ситуацией с COVID-19 внимательно следят, решение по ограничениям может быть принято уже через неделю.

Директор Среднеуральской птицефабрики сообщил о закрытии производства. По словам Максима Максимова, уже готовится проект по консервации, после которой восстановить производство будет невозможно. 15 июня в Свердловский областной суд подано заявление об апелляции на решение суда Верхней Пышмы о приостановке работы трех объектов предприятия. Птицефабрика была признана виновной в нарушении требований промышленной безопасности (ч. 1 ст. 9.1 КоАП). Директор пояснил, что на данный момент на заводе содержится 50 тысяч голов птицы. Официально трудоустроены на предприятии 130 человек.

Мотоциклист устроил погоню с полицейскими в центре Екатеринбурга. Мужчина катался по пешеходной дорожке вдоль набережной в Екатеринбурге. Его задержали около Макаровского моста сотрудники мотобатальона. Нарушителя пришлось насильно снимать с мотоцикла, он был доставлен в отделение полиции, а мотоцикл поместили на штрафстоянку.

Материалы по теме:
Свердловская областьитогиновостиитоги дня
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы