Застрявшего на две недели в сломанной фуре дальнобойщика спасли под Екатеринбургом

Застрявшего на две недели в сломанной фуре дальнобойщика спасли под Екатеринбургом
Застрявшего на две недели в сломанной фуре дальнобойщика спасли под Екатеринбургом
Сегодня, 09:46ОбществоФото: скриншот видео Е1.RU
Дальнобойщика, который с 30 мая жил на трассе в сломанной фуре под Екатеринбургом, спасли другие автомобилисты. Его машину пообещал бесплатно отремонтировать директор MAN-центра.

После публикаций в СМИ дальнобойщику из Московской области, который две недели назад застрял на автодороге Екатеринбург — Пермь из-за поломки, помогли другие автолюбители.

Длинномер попытались отогнать на стоянку на «КАМАЗе», однако в 200 метрах до места назначения он вскипел, рассказали очевидцы Е1.

В этот момент к месту остановки приехал глава екатеринбургского MAN-центра, который пообещал отремонтировать фуру бесплатно. В итоге он вызвал эвакуатор, который доставил поломавшийся грузовик на ремонт.

Пока фуру чинят дальнобойщик будет жить в гостинице рядом.

Напомним, водитель фуры из Московской области две недели жил на 343 километре трассы Пермь — Екатеринбург. Заказчик, чей груз перевозил мужчина, бросил его на дороге, выгрузив содержимое грузовика.

Сюжеты:
Екатеринбург
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