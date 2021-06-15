Застрявшего на две недели в сломанной фуре дальнобойщика спасли под Екатеринбургом

Дальнобойщика, который с 30 мая жил на трассе в сломанной фуре под Екатеринбургом, спасли другие автомобилисты. Его машину пообещал бесплатно отремонтировать директор MAN-центра.

После публикаций в СМИ дальнобойщику из Московской области, который две недели назад застрял на автодороге Екатеринбург — Пермь из-за поломки, помогли другие автолюбители. Длинномер попытались отогнать на стоянку на «КАМАЗе», однако в 200 метрах до места назначения он вскипел, рассказали очевидцы Е1. В этот момент к месту остановки приехал глава екатеринбургского MAN-центра, который пообещал отремонтировать фуру бесплатно. В итоге он вызвал эвакуатор, который доставил поломавшийся грузовик на ремонт. Пока фуру чинят дальнобойщик будет жить в гостинице рядом. Напомним, водитель фуры из Московской области две недели жил на 343 километре трассы Пермь — Екатеринбург. Заказчик, чей груз перевозил мужчина, бросил его на дороге, выгрузив содержимое грузовика. Две недели дальнобойщик живет в сломанной фуре под Екатеринбургом

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