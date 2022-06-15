«20 главных событий РФ за 20 лет»: Россия обновила советский рекорд по вводу жилья

Холдинг 1MI, при поддержке Автономной некоммерческой организации "Институт развития Интернета", представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.
В России активно решается «квартирный вопрос», тот самый, что в свое время испортил москвичей. Но сейчас строительная отрасль в России – это полноценный драйвер экономики. Высокие темпы строительства не только дают работу большому количеству людей, но тянут за собой вперед и другие отрасли. Например, металлургию, которая поставляет арматуру, конструкции, материалы, горнодобывающую отрасль, которая производит стройматериалы, деревообработка, производители окон, пластика, финансовый сектор, который кредитует покупателей новых квартир и страхует жилье и кредитные риски. Все эти отрасли во многом работают именно на удовлетворение потребностей строителей. Экономисты называют мультипликативным эффектом. Есть у этого явления и другая сторона – социальный фактор. Миллионы людей могут улучшить качество жизни: переехать из старого жилья в новое, молодые семьи могут съехать от родителей, обменять маленькую квартиру на большую. Уровень счастья нельзя оцифровать, но возможность купить собственное жилье – это безусловная ценность.
В 2021 году в России введено 92,6 млн квадратных метров жилья. Это самый большой объем ввода за всю историю, начиная со времен СССР. Из общего объема ввода многоквартирные дома составили 43,5 млн квадратных метров, а индивидуальные жилые дома – 49,1 млн квадратных метров. Такой объем ввода жилья позволил улучшить жилищные условия 4,2 миллионам семей или почти 10 миллионам жителей России. Строительная отрасль движется к целевому показателю 120 млн квадратных метров в год. В 2005 году в России строилось только 43,6 млн квадратных метра жилья.
Немаловажный показатель – это качество жилья. За 20 лет развития отрасли принципиально изменился подход. Практически ушла в прошлое точечная застройка, бездумное размещение многоэтажек. Все чаще девелоперы предлагают покупателям продуманные и осмысленные проекты: дворы без машин, отельные парковки, заранее спроектированные проезды, зеленые зоны, вовремя сданная социальная инфраструктура.
В 90-е строительная сфера начинала с полного хаоса, когда застройщики ни за что не отвечали. Тогда появлялись недострои и обманутые дольщики. Со временем отрасль пришла к жесткому контролю со стороны государства и полной защите покупателей квартир. Теперь застройщики не могут получить деньги клиента, пока не сдадут дом.
Еще один результат многолетнего развития – это показатели ипотечного кредитования. Последние 10 лет у людей появился инструмент, благодаря которому они могут не ждать, когда накопят на жилье, а купить его прямо сейчас, выплачивая посильный процент. В 2018 году суммарный объем выданной ипотеки достиг исторического максимума – более 3 трлн рублей.