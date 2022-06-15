«20 главных событий России за 20 лет»: Снижение преступности

Мрачная примета 90-х — это угрожающий рост преступности. Это было похоже на войну. Наступление шло по всем фронтам: уличная, бытовая… Расцвели новые для нашего общества виды преступности: организованная, наркоторговля, коррупция, терроризм. Страну сковал страх. Стать жертвой преступления можно было просто выйдя в магазин за хлебом. Улица стала опасным местом независимо от того, где вы находитесь: в мегаполисе или небольшом городке. Пика разгул преступности достиг к 2005 году, когда было зарегистрировано 3,5 млн преступлений. Но уже спустя 15 лет в 2020 году было зарегистрировано 2 млн преступлений. Этот внушительный результат стал результатом не только работы правоохранительных органов, но и восстановлением экономики и общим оздоровлением общества.