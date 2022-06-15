«20 главных событий России за 20 лет»: Уроки пандемии коронавируса

Первый и самый очевидный удар эпидемии приняли на себя медики. Врачи работали на износ. Сутками не снимали комбинезоны, выхаживали тяжелых больных в «красных зонах». Индивидуальный подвиг медиков увековечен в десятках памятников, которые открыли по всей стране в благодарность врачам. Но важно отметить и всю систему здравоохранения в целом. По всей России, во всех регионах больницы синхронно, по команде в кратчайшие сроки перепрофилировали свои помещения, приспосабливали их приему пациентов. Да, такой массовый перевод больниц под прием людей с коронавирусом, приводил к просадкам по другим медицинским направлением, поэтому при малейшем улучшении эпидемической обстановки, палаты и отделения снова возвращали к плановому приему. Приходилось внимательно следить за сводками заболевших и выздоровевших, и принимать решения буквально каждый день. Это научило систему здравоохранения мобильности. За время пандемии в России оперативно построили порядка 40 медучреждений.