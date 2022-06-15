20 тысяч заплатит сторожу тагильская ГБ № 1 за перевод на должность уборщицы

20 тысяч заплатит сторожу тагильская ГБ № 1 за перевод на должность уборщицы
20 тысяч заплатит сторожу тагильская ГБ № 1 за перевод на должность уборщицы
Сегодня, 18:53ОбществоЕвгения СафинаФото: TagilCity.ru
20 тысяч компенсации морального вреда отсудила сторож у ГБ № 1 Нижнего Тагила за незаконный перевод на должность уборщика в гнойное отделение.

Сторож, ранее работавшая в ГБ № 1 Нижнего Тагила, обратилась в Дзержинский районный суд с иском к медучреждению. Она потребовала признать незаконным ее перевод на должность уборщика служебных помещений с вредными условиями труда в отделение гнойной хирургии. Приказ был подписан из-за сокращения штата в связи с производственной необходимостью. Сторож отказалась от работы уборщицы и подписала заявление об увольнении, однако позже его отозвала, поняв, что сделала это под влиянием обмана.

Также тагильчанка, имеющая противопоказания по состоянию здоровью для работы уборщицей, хотела взыскать с больницы среднемесячную заработную плату за время вынужденного прогула, компенсацию морального вреда и расходы по оплате юридических услуг, всего 136,1 тысячи рублей.

В результате между истцом и ответчиком было заключено мировое соглашение, которое утвердил судья. Сторож отказалась от исковых требований и денежных взысканий, а ГБ № 1 должна выплатить тагильчанке 20 тысяч компенсации морального вреда. На это у медучреждения есть 30 дней. При этом стороны не могут повторно обратиться в суд для решения этого же дела.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
судЦГБ №1сторожНижний Тагилспарк#3
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы