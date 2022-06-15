Бывшее здание «Тагилбанка» на проспекте Ленина выставлено на продажу

Бывшее здание «Тагилбанка» на проспекте Ленина выставлено на продажу
Бывшее здание «Тагилбанка» на проспекте Ленина выставлено на продажу
Сегодня, 13:35ОбществоУльяна СавинаФото: сайт «Система электронных торгов»
В Нижнем Тагиле продается ранее принадлежащее обанкротившемуся «Тагилбанку» здание на проспекте Ленина, 7.

В Нижнем Тагиле продолжают распродавать недвижимость «Тагилбанка», признанного ранее банкротом. На этот раз на торги выставлено двухэтажное здание на проспекте Ленина, 7, которое относится к объектам культурного наследия регионального значения.

Общая площадь помещений составляет порядка 730 кв.м, земельного участка — 852 кв. м. Организаторы торгов отмечают, что здание имеет два ограничения: оно относится к объектам культурного наследия регионального значения, вследствие чего права на земельный участок ограничены 56-й статьей Земельного кодекса. Начальная стоимость объекта составляет 15,7 млн рублей.

Здание на проспекте Ленина, 7 было построено в 1915 году, через четыре года, в мае 1919 года, в нем проходило первое собрание комсомольцев и возникла городская организация Российского коммунистического союза молодежи.

Напомним, «Тагилбанк» был признан банкротом в 2018 года, ранее его лицензию отозвал Центробанк. При проверке в организации обнаружили недостачу в 10,5 млн рублей.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
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