Бывшее здание «Тагилбанка» на проспекте Ленина выставлено на продажу

В Нижнем Тагиле продолжают распродавать недвижимость «Тагилбанка», признанного ранее банкротом. На этот раз на торги выставлено двухэтажное здание на проспекте Ленина, 7, которое относится к объектам культурного наследия регионального значения.
Общая площадь помещений составляет порядка 730 кв.м, земельного участка — 852 кв. м. Организаторы торгов отмечают, что здание имеет два ограничения: оно относится к объектам культурного наследия регионального значения, вследствие чего права на земельный участок ограничены 56-й статьей Земельного кодекса. Начальная стоимость объекта составляет 15,7 млн рублей.
Здание на проспекте Ленина, 7 было построено в 1915 году, через четыре года, в мае 1919 года, в нем проходило первое собрание комсомольцев и возникла городская организация Российского коммунистического союза молодежи.
Напомним, «Тагилбанк» был признан банкротом в 2018 года, ранее его лицензию отозвал Центробанк. При проверке в организации обнаружили недостачу в 10,5 млн рублей.