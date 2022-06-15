Экс-главреда СМИ Тагила оштрафовали, а Хабиб приедет в наш город дважды

Профессия журналиста только с виду кажется такой легкой и интересной, как и общественная деятельность. Но недовольные всегда находятся — то машину подожгут (было несколько эпизодов с разными изданиями и пабликами), то обыски проведут, то вообще штраф выпишут. Так бывший главный редактор ИА «Новый город» Нижнего Тагила будет платить 45 тысяч рублей за дискредитацию военных сил РФ. Подробности читайте ниже.