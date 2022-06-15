Экс-главреда СМИ Тагила оштрафовали, а Хабиб приедет в наш город дважды

Профессия журналиста только с виду кажется такой легкой и интересной, как и общественная деятельность. Но недовольные всегда находятся — то машину подожгут (было несколько эпизодов с разными изданиями и пабликами), то обыски проведут, то вообще штраф выпишут. Так бывший главный редактор ИА «Новый город» Нижнего Тагила будет платить 45 тысяч рублей за дискредитацию военных сил РФ. Подробности читайте ниже.
В Нижнем Тагиле для удобства жителей делается очень много — от набережной и этнопарков до электронных табло на остановках общественного транспорта. Но даже такими приятными нововведениями некоторые тагильчане остаются недовольны. Каждый новый объект благоустройства в Нижнем Тагиле подвергается нападениям вандалов. На этот раз объектами надругательств стали электронные табло на остановке у кинотеатра «Родина».
Популярный певец Хабиб приедет за лето в Нижний Тагил дважды — то ли у музыканта такая сильная любовь к местным жителям (причем, взаимная), то ли ему обещали хорошо заплатить, но блогер приедет в наш город в июне на платный концерт (билеты от тысячи рублей) и на юбилей города.
Бывшее здание «Тагилбанка» в центре Нижнего Тагила на проспекте Ленина, 7 выставили на продажу почти за 16 млн рублей. Такова начальная цена объекта. В разное время здесь были и банк, и магазин, и даже партячейка. Почему продажа объекта частично ограничена, а также, как можно стать претендентом на этот лот, читайте в нашем материале.
В «Изумрудном городе» с Элли происходило много разных приключений — то летающие обезьяны, то злобные ведьмы, то говорящие львы. В «Изумрудном» под Нижним Тагилом дети тоже находят приключения, причем иногда — на свою голову, точнее, руки. Одна из воспитанниц детского лагеря сломала палец в дверях актового зала. Подробности читайте ниже.
Тагильчанин стал фигурантом уголовного дела спустя несколько лет после совершенного насилия — мужчина издевался над своей двухлетней дочерью. Сейчас ребенок живет с мамой и отчимом в другом районе и с отцом не видится.
Работники ООО «ЛоТаС» из Красноуфимска обвинили в рейдерском захвате предприятия представителей азербайджанской диаспоры. Сотрудники компании даже решили выйти на митинг из-за невыплаты причитающейся зарплаты. Продолжение истории читайте в материале TagilCity.ru.