Экс-главреда СМИ Тагила оштрафовали, а Хабиб приедет в наш город дважды

Экс-главреда СМИ Тагила оштрафовали, а Хабиб приедет в наш город дважды
Экс-главреда СМИ Тагила оштрафовали, а Хабиб приедет в наш город дважды
Вчера, 19:52ОбществоКсения ПлесовскихФото: 1МI
Электронное табло испортили вандалы, здание «Тагилбанка» пытаются продать, а рабочие Красноуфимска поделились подробностями рейдерского захвата — рассказываем о самых интересных и популярных событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за среду, 15 июня.

Профессия журналиста только с виду кажется такой легкой и интересной, как и общественная деятельность. Но недовольные всегда находятся — то машину подожгут (было несколько эпизодов с разными изданиями и пабликами), то обыски проведут, то вообще штраф выпишут. Так бывший главный редактор ИА «Новый город» Нижнего Тагила будет платить 45 тысяч рублей за дискредитацию военных сил РФ. Подробности читайте ниже.

В Нижнем Тагиле для удобства жителей делается очень много — от набережной и этнопарков до электронных табло на остановках общественного транспорта. Но даже такими приятными нововведениями некоторые тагильчане остаются недовольны. Каждый новый объект благоустройства в Нижнем Тагиле подвергается нападениям вандалов. На этот раз объектами надругательств стали электронные табло на остановке у кинотеатра «Родина».

Популярный певец Хабиб приедет за лето в Нижний Тагил дважды — то ли у музыканта такая сильная любовь к местным жителям (причем, взаимная), то ли ему обещали хорошо заплатить, но блогер приедет в наш город в июне на платный концерт (билеты от тысячи рублей) и на юбилей города.

Бывшее здание «Тагилбанка» в центре Нижнего Тагила на проспекте Ленина, 7 выставили на продажу почти за 16 млн рублей. Такова начальная цена объекта. В разное время здесь были и банк, и магазин, и даже партячейка. Почему продажа объекта частично ограничена, а также, как можно стать претендентом на этот лот, читайте в нашем материале.

В «Изумрудном городе» с Элли происходило много разных приключений — то летающие обезьяны, то злобные ведьмы, то говорящие львы. В «Изумрудном» под Нижним Тагилом дети тоже находят приключения, причем иногда — на свою голову, точнее, руки. Одна из воспитанниц детского лагеря сломала палец в дверях актового зала. Подробности читайте ниже.

Тагильчанин стал фигурантом уголовного дела спустя несколько лет после совершенного насилия — мужчина издевался над своей двухлетней дочерью. Сейчас ребенок живет с мамой и отчимом в другом районе и с отцом не видится.

Работники ООО «ЛоТаС» из Красноуфимска обвинили в рейдерском захвате предприятия представителей азербайджанской диаспоры. Сотрудники компании даже решили выйти на митинг из-за невыплаты причитающейся зарплаты. Продолжение истории читайте в материале TagilCity.ru.

Сюжеты:
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем ТагилеНовости УрФОЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
штрафштрафыСМИ#4
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы