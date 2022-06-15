Иммунолог дал сезонные рекомендации аллергикам Начало лета – непростой период для люд

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью News.ru рассказал, как бороться с недомоганием в период весенне-летнего цветения.
Если развитие аллергических реакций происходит при контакте с аллергеном, значит, этих контактов нужно избегать, считает специалист. В частности, окна в доме иммунолог советует закрыть москитной сеткой, чтобы предотвратить попадание в жилище частичек пыльцы и тополиного пуха. Другой вариант – не открывать окна и держать включенным кондиционер с режимом фильтрации воздуха.
Самое простое и доступное средство защиты от аллергенов на улице – медицинская маска и солнцезащитные очки. Перемещаясь в них, аллергической реакции можно избежать или, как минимум, снизить ее вероятность, поскольку контакт аллергенов со слизистыми носа и глаз будет затруднен.
Болибок указал также, что кашель и насморк, с которыми сейчас сталкиваются многие в европейской части России, могут быть симптомами сезонной аллергии, а не проявлением простуды.
При упорном течении аллергии специалист посоветовал не ждать окончания сезона цветения, а обратиться к врачам, которые установят раздражитель и подберут медикаменты, чтобы купировать реакцию.