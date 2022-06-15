Интерактивная карта мероприятий Нижнего Тагила ко Дню города появится в 2ГИС

В августе, в честь празднования 300-летия Нижнего Тагила в 2ГИС появится блок «День города». В нем будет размещен перечень площадок с описанием концертов, шоу, спектаклей, соревнований и др. Там же будет размещена вся программа празднования этого дня.
Проект реализует администрация города совместно с 2ГИС. Об этом сообщил заммэра Алексей Бурдилов.
Описания и фото исторических мест можно будет увидеть в графе «Интересное в городе». Также можно будет посмотреть на объекты турмаршрута «Малахитовая линия», ознакомиться с подборкой мест для отдыха с детьми, друзьями или второй половинкой.
А для любителей велосипедных прогулок в приложении уже выстраиваются маршруты с учетом дорожной обстановки. Причем подключение телефона к интернету не обязательно.