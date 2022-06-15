Интерактивная карта мероприятий Нижнего Тагила ко Дню города появится в 2ГИС

Интерактивная карта мероприятий Нижнего Тагила ко Дню города появится в 2ГИС
Интерактивная карта мероприятий Нижнего Тагила ко Дню города появится в 2ГИС
Сегодня, 12:18ОбществоЕлена ОзероваФото: 1MI
В популярном приложении 2ГИС можно будет увидеть достопримечательности Нижнего Тагила.

В августе, в честь празднования 300-летия Нижнего Тагила в 2ГИС появится блок «День города». В нем будет размещен перечень площадок с описанием концертов, шоу, спектаклей, соревнований и др. Там же будет размещена вся программа празднования этого дня.

Проект реализует администрация города совместно с 2ГИС. Об этом сообщил заммэра Алексей Бурдилов.

Описания и фото исторических мест можно будет увидеть в графе «Интересное в городе». Также можно будет посмотреть на объекты турмаршрута «Малахитовая линия», ознакомиться с подборкой мест для отдыха с детьми, друзьями или второй половинкой.

А для любителей велосипедных прогулок в приложении уже выстраиваются маршруты с учетом дорожной обстановки. Причем подключение телефона к интернету не обязательно.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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