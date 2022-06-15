Пермская ЦБК проводит для населения лекции и экоуроки о раздельном сборе мусора

Группа предприятий «Пермская целлюлозно-бумажная компания», которая присоединилась к реализации проекта «Экодесант», каждый год организует мероприятия по экопросвещению для жителей региона.

Тематические лекции и мастер-классы помогают гражданам научиться рациональному использованию ресурсов и присоединиться к раздельному сбору мусора. Об этом пишет properm.ru. В течение пяти лет действия такой всероссийской инициативы в ряды ее партнеров вступили свыше 600 организаций, включая и ПАО «Сбербанк» в Прикамье, где появились новые экопаки для складирования макулатуры. Не так давно для работников банка и их детей были организованы лекции и мастер-классы, а на конец июня для них запланирована экскурсия на современное производство целлюлозно-бумажной компании. Организация просветительских экомероприятий, на которых присутствующие могут узнать о раздельном сборе мусора, выступает одним из приоритетных направлений работы проекта «Экодесант». Волонтеры проводят такие мероприятия в учебных заведениях Прикамья, в компаниях-партнерах, на мероприятиях городского, регионального и федерального значения. Посещение экоуроков доступно для жителей Пермского края любого возраста — от школьников до пенсионеров. Координатор «Экодесанта» Мария Гилева подчеркнула, что данная экоинициатива уже отхватила 13 субъектов РФ, включая как Московский регион, так и Забайкальский край. За время его проведения население Перми направили в экобоксы ПЦБК свыше 308 тонн макулатуры. Установка таких контейнеров в населенных пунктах помогает отправить максимальное количество сырья на вторичную переработку — вместо того, чтобы складировать его на мусорных полигонах. Сейчас все больше экобоксов ПЦБК появляется в учреждениях образования и культуры, в офисах компаний, а в первую очередь — в подъездах жилых домов. Кроме того, с осени прошлого года компания начала устанавливать контейнеры для раздельного сбора мусора во дворах жилых домов, чтобы пермяки могли больше времени уделять заботе об экологии родного города. Коммерческий директор ПЦБК Игорь Синицын, который возглавляет проект «Экодесант» в регионе, отчитался об установке свыше 50 уличных контейнеров в Мотовилихинском, Орджоникидзевском, Кировском и Ленинском районах. По словам Синицына, «Экодесант» уже строит амбициозные планы: увеличить число компаний-партнеров до тысячи к 2023 году. Помимо этого, к юбилею областного центра 300 контейнеров для сбора макулатуры будут установлены на придомовых территориях.

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