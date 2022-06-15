Сбербанк рассказал о способах борьбы с мошенниками и кибератаками

Зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что в условиях импортозамещения системы безопасности компании работают стабильно, защищая банк и его клиентов от злоумышленников. Он сообщил, что после 24 февраля специалисты организации стали фиксировать до 50 тысяч звонков от мошенников в сутки.

По сообщению iz.ru, Станислав Кузнецов рассказал об обнаружении в Бердянске крупного мошеннического кол-центра, в котором работало около трехсот человек, совершавших в сутки порядка 5 тысяч звонков на телефонные номера из базы, охватывающей почти двадцать миллионов граждан России. Только по Сберу за четыре месяца предотвратили ущерб в размере ста восьми миллионов рублей. Кузнецов отметил, что на сегодняшний день порядка 80-90 процентов звонков злоумышленники совершают не от имени службы безопасности банка, а от имени других крупных финансовых организаций. И на данный момент прогноз такой, что уже в течение третьего квартала текущего года может быть побит рекорд прошлого года по количеству мошеннических звонков. При этом злоумышленники становятся все более изощренными в поисках новых схем обмана граждан, особенно по мере того, как люди начали распознавать применяемые ими ранее схемы. При этом за последние два года объем мошенничества из мест лишения свободы в Российской Федерации снизился в десять раз. Сейчас крупные кол-центры уже не работают — остались в основном мошенники-одиночки и этнические преступные группировки. «Сегодня в фокусе нашего внимания находится борьба с дропперами — людьми, которые незаконно обналичивают деньги для преступников через банковские карты», — отметил Кузнецов. С начала текущего года Сбербанк заблокировал свыше пятидесяти тысяч попыток выпуска карт-дропов. Реальное количество дропперов в РФ может достигать 500 тысяч человек. Центробанк РФ представил данные, в соответствии с которыми в период с 24 февраля по 12 апреля 2022 года на российские банки злоумышленники произвели 265 крупных DDoS-атак, что в 22 раза больше, чем в начале текущего года. За первый квартал только Сбер отразил 349 кибернетических атак, что в 10 раз выше показателя четвертого квартала прошлого года. Кроме DDoS-атак используются целевой фишинг и адресное общение. Число фишинговых атак на работников компаний РФ только за март увеличилось в два раза. По словам Кузнецова, импортозамещение не угрожает Сберу и его клиентам. У компании есть современные многоуровневые средства защиты, которые обеспечивают безопасность систем. «Сбер готов обеспечить защиту данных других российских организаций, у нас есть для этого эффективные решения», — отметил Кузнецов.

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