Суд в Екатеринбурге решил выпустить досрочно убийцу тагильской модели Лошагина

Прокуратура, а также его бывшая теща против освобождения мужчины. В суде обвинение и представители колонии сделали упор на то, что Дмитрий отличается нестабильным поведением, а потому выпускать его нельзя. Причиной стало взыскание. Однако через 6 месяцев оно было отменено. У Лошагина имеется 21 поощрение за хорошее поведение и работу.