Суд в Екатеринбурге решил выпустить досрочно убийцу тагильской модели Лошагина

Прокуратура планирует изучить решение суда, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Напомним, Дмитрий Лошагин находится в колонии за убийство модели из Нижнего Тагила Юлии Прокопьевой. Длительное время он добивается освобождения. Сначала он просил перевести его на принудительные работы или поселение, но затем стал настаивать на УДО.
Прокуратура, а также его бывшая теща против освобождения мужчины. В суде обвинение и представители колонии сделали упор на то, что Дмитрий отличается нестабильным поведением, а потому выпускать его нельзя. Причиной стало взыскание. Однако через 6 месяцев оно было отменено. У Лошагина имеется 21 поощрение за хорошее поведение и работу.
Напомним, в декабре 2014 года фотограф из Екатеринбурга был оправдан, но апелляционная инстанция отменила решение. В результате в июне 2015 года Лошагин был отправлен в колонию до 2024 года.