Убийство судьи 27-летней давности раскрыто в Екатеринбурге

Приговор по делу об убийстве судьи 27-летней давности вынесен в Екатеринбурге. Происшествие случилось 31 августа 1994 года около ж/д станции на ВИЗе.

Установлено, что внимание 57-летнего мужчины привлекла незнакомка, которая шла к остановке транспорта. Он достал нож и стал требовать от нее деньги. Однако женщина не растерялась, достала газовый баллончик и прыснула в глаза нападавшему. Также она позвала на помощь и попыталась сбежать, но мужчина ударил ее ножом и скрылся. На следующий день пострадавшая скончалась. В результате мужчина был признан виновным в убийстве из корыстных побуждений, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Фото: СК по Свердловской области В Следственном комитете объяснили, по какой причине убийство так долго оставалось нераскрытым. Материалы уголовного дела были тщательно проанализированы, после чего определены направления по установлению преступника, которые на первоначальном этапе расследования были не в полной мере отработаны, сообщили в СК по Свердловской области. За совершенное преступление мужчина был осужден на девять лет лишения свободы. Он на данный момент уже находится в ИК № 6 Оренбургской области. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области рассказали, что добиться признания правоохранителям удалось благодаря детектору лжи. Современная техника выявила ложь, после чего преступник сознался в содеянном. За совершенные ранее преступления он был приговорен к расстрелу. Однако позднее ему заменили наказание на пожизненный срок.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter