В «Мегамарте» Каменска-Уральска выстроились очереди перед закрытием магазина

Жители Каменска-Уральского таким образом среагировали на снижение ценников. Большим спросом пользовалась алкогольная продукция, сообщается в паблике «Инцидент Каменск-Уральский».
По словам очевидцев, чтобы уйти с товарами домой, жители стояли в очереди несколько часов. Ажиотаж вызвало то, что владельцы магазина объявили о тотальном снижении цен перед закрытием и скидках на алкоголь.
Напомним, что данная сеть магазинов будет закрыта. Предположительно, вместо них откроются «Магнит Семейный» или «Магнит Экстра».
Ранее сообщалось, что жители Нижнего Тагила массово затоваривались в «Магамартах» города. Также многие из покупателей набирали тележки, полные алкоголем.