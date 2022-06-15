В «Мегамарте» Каменска-Уральска выстроились очереди перед закрытием магазина

В «Мегамарте» Каменска-Уральска выстроились очереди перед закрытием магазина
В «Мегамарте» Каменска-Уральска выстроились очереди перед закрытием магазина
Сегодня, 17:36ОбществоЕлена ОзероваФото: TagilCity.ru
Перед закрытием магазина «Мегамарт» в Каменске-Уральском выстроились очереди из покупателей.

Жители Каменска-Уральского таким образом среагировали на снижение ценников. Большим спросом пользовалась алкогольная продукция, сообщается в паблике «Инцидент Каменск-Уральский».

По словам очевидцев, чтобы уйти с товарами домой, жители стояли в очереди несколько часов. Ажиотаж вызвало то, что владельцы магазина объявили о тотальном снижении цен перед закрытием и скидках на алкоголь.

Напомним, что данная сеть магазинов будет закрыта. Предположительно, вместо них откроются «Магнит Семейный» или «Магнит Экстра».

Ранее сообщалось, что жители Нижнего Тагила массово затоваривались в «Магамартах» города. Также многие из покупателей набирали тележки, полные алкоголем.

Сюжеты:
Каменск-Уральский
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