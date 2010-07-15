15 июля на выставке «Оборона и защита - 2010» прошла конференция дилеров УВЗ

Из 40 претендентов было зарегистрировано только 26, сообщает пресс-служба УВЗ.

В этом году подход к сотрудничеству изменился. Во-первых, упор сделан не на дорожно-строительную технику, а на сельско-хозяйственную. Во-вторых, подход к выбору посредников стал более жестикм: специалисты корпорации проанализировали деятельность всех фирм и выбрали самые успешные, расположенные в разных регионах России.