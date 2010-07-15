15 июля на выставке «Оборона и защита - 2010» прошла конференция дилеров УВЗ
15 июля 2010, 18:06ОбществоОльга
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15 июля на выставке «Оборона и защита-2010» состоялась конференция дилеров дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод».
Из 40 претендентов было зарегистрировано только 26, сообщает пресс-служба УВЗ.
В этом году подход к сотрудничеству изменился. Во-первых, упор сделан не на дорожно-строительную технику, а на сельско-хозяйственную. Во-вторых, подход к выбору посредников стал более жестикм: специалисты корпорации проанализировали деятельность всех фирм и выбрали самые успешные, расположенные в разных регионах России.
- Для нас дилеры – это не просто реализаторы продукции, а партнеры, с которыми мы будем строить общий бизнес, - подчеркнул в своем выступлении коммерческий директор корпорации Андрей Шленский. – Мы готовы идти на понятные схемы работы, рассматривать любые предложения, чтобы увеличить сбыт продукции.
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