31 июля - кошачий день календаря в г. Нижний Тагил
Кинотеатр «Россия» объявил 31 июля «МЯУ-МЯУ ДНЕМ». В этот день пройдет выставка-ярмарка кошек, откроется фотомарафон "Кошки против собак" и 3D-формате будет показан семейный фильм «Кошки против собак: Месть Китти Галор».
В 12:00 в фойе кинотеатра "Россия" откроется выставка-ярмарка кошек. Будут представлены такие породы, как Британская короткошерстная, «Девон-рекс», «Донской сфинкс», «Канадский сфинкс», «Мэйн-кун», «Персидская», «Русская голубая», «Шотландская вислоухая», «Экзот». Все кошки представляют клуб "Забава".
На выставке можно будет не только полюбоваться на кошек диковинной породы, но и приобрести питомца, получить консультации членов клуба «Забава» по уходу за домашними животными.
В этот же день начнет работать фотовыставка «Кошки против собак» в фотогалерее «За оранжевым диваном». В кинотератре в этот день в 3В-формате покажут семейный фильм «Кошки против собак: Месть Китти Галор».
Как отметили организаторы, посетители с кошачьей атрибутикой (грим, игрушки, костюмы) приветствуются.