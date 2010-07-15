31 июля - кошачий день календаря в г. Нижний Тагил

В 12:00 в фойе кинотеатра "Россия" откроется выставка-ярмарка кошек. Будут представлены такие породы, как Британская короткошерстная, «Девон-рекс», «Донской сфинкс», «Канадский сфинкс», «Мэйн-кун», «Персидская», «Русская голубая», «Шотландская вислоухая», «Экзот». Все кошки представляют клуб "Забава".

На выставке можно будет не только полюбоваться на кошек диковинной породы, но и приобрести питомца, получить консультации членов клуба «Забава» по уходу за домашними животными.

В этот же день начнет работать фотовыставка «Кошки против собак» в фотогалерее «За оранжевым диваном». В кинотератре в этот день в 3В-формате покажут семейный фильм «Кошки против собак: Месть Китти Галор».