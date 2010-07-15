Более 350-ти водителей скрылись с места ДТП с начала года

Об этом АПИ рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. Правозащитники все чаще говорят о необходимости вернуть в Уголовный кодекс статью за оставление места дорожно-транспортного происшествия, которая была отменена в 2003 году. Тяжесть ответственности за побег с места аварии должна быть прямо пропорциональна тяжести повреждений оставленных лиц.