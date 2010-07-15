Более 350-ти водителей скрылись с места ДТП с начала года
15 июля 2010, 16:43ОбществоОльга
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С января по июнь 366 свердловских водителей скрылись с места ДТП, в которых погибли 23 человека и 397 пострадали.
Об этом АПИ рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. Правозащитники все чаще говорят о необходимости вернуть в Уголовный кодекс статью за оставление места дорожно-транспортного происшествия, которая была отменена в 2003 году. Тяжесть ответственности за побег с места аварии должна быть прямо пропорциональна тяжести повреждений оставленных лиц.
В этом году инспекторам ДПС удается задержать примерно 83% «бегунов».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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