Боллее миллиона цветов украшают г. Нижний Тагил
15 июля 2010, 16:33ОбществоОльга
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В Ленинском районе Нижнего Тагила на улицах, в парках, скверах и зонах отдыха высажено уже более 1 миллиона 200 тысяч цветов.
Это значительно больше, чем планировалось. В оформлении цветочных клумб приняли участие 1200 предприятий города. Активно участвуют предприятия и учреждения района в городском конкурсе на лучшее цветочное оформление «Огни Победы» и в конкурсе на лучший дом, подъезд, двор. Как пишет ntagil.org, на участие в них подано уже более 30 заявок.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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