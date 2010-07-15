Боллее миллиона цветов украшают г. Нижний Тагил

Это значительно больше, чем планировалось. В оформлении цветочных клумб приняли участие 1200 предприятий города. Активно участвуют предприятия и учреждения района в городском конкурсе на лучшее цветочное оформление «Огни Победы» и в конкурсе на лучший дом, подъезд, двор. Как пишет ntagil.org, на участие в них подано уже более 30 заявок.