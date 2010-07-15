Члены правительства Петербурга спародировали Валентину Матвиенко.
Чиновники во главе с недавно ушедшим в отставку вице-губернатором Александром Вахмистровым спародировали известную в городе телепрограмму "Валентина Матвиенко. Диалог с городом".
Александр Вахмистров выступает в роли Матвиенко, а члены правительства – в роли жителей города, задающих градоначальнице дурацкие вопросы. Смеясь над собой и петербуржцами, чиновники, по сути, раскрывают механизм работы городской власти, пишет "Независимая газета".
Исполнитель главной роли Александр Вахмистров, комментируя видео "Фонтанке.ru" , с неохотой признался, что это не провокация, такой фильм реально существует. Шуточная съемка должна была стать подарком к юбилею губернатора.
В кадрах на экране появляется глава Центрального района Светлана Штукова с пачкой туалетной бумаги, глава администрации губернатора Михаил Осеевский с бутылкой водки, вице-губернатор Алла Манилова с розовым бантом на шее, изображающая манерную интеллигентку, вот уже 20 лет пытающуюся поступить в театральный вуз.
Чиновники, задействованные в съемках программы, умудрились посмеяться даже над манерой Матвиенко одеваться и проводить свободное время. Ее любимая книга, по версии авторов программы, – телефонный справочник Смольного. Из фильмов она смотрит только картины о Джеймсе Бонде, а одевалась до последнего времени исключительно в Апраксином дворе (аналог московского Черкизона).