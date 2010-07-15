Члены правительства Петербурга спародировали Валентину Матвиенко.

Александр Вахмистров выступает в роли Матвиенко, а члены правительства – в роли жителей города, задающих градоначальнице дурацкие вопросы. Смеясь над собой и петербуржцами, чиновники, по сути, раскрывают механизм работы городской власти, пишет "Независимая газета".

Исполнитель главной роли Александр Вахмистров, комментируя видео "Фонтанке.ru" , с неохотой признался, что это не провокация, такой фильм реально существует. Шуточная съемка должна была стать подарком к юбилею губернатора.

В кадрах на экране появляется глава Центрального района Светлана Штукова с пачкой туалетной бумаги, глава администрации губернатора Михаил Осеевский с бутылкой водки, вице-губернатор Алла Манилова с розовым бантом на шее, изображающая манерную интеллигентку, вот уже 20 лет пытающуюся поступить в театральный вуз.