Девушка из молодежного парламента рассмешила Медведева
15 июля 2010, 16:13ОбществоОльга
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Сегодня сопредседатель российско-германского молодежного парламента Анна Рыжова рассмешила президента России Дмитрия Медведева.
На форуме "Петербургский диалог" в Екатеринбурге она рассказывала о волонтерском движении, о важности правительственной поддержки молодежных инициатив и произнесла следующее: "Именно нам (молодежи) жить в следующем десятилетии". Но, немного подумав, добавила: "Нам и вам". "Мы надеемся хотя бы на следующее десятилетие", - посмеялся на это Медведев.
Затем, выступая перед участниками форума, он сказал: "У меня есть две новости. Одна хорошая. Все мы будем жить в следующем десятилетии. Но жить будет непросто", - уже серьезно говорил Медведев, передает Накануне.RU.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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