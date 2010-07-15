Девушка из молодежного парламента рассмешила Медведева

На форуме "Петербургский диалог" в Екатеринбурге она рассказывала о волонтерском движении, о важности правительственной поддержки молодежных инициатив и произнесла следующее: "Именно нам (молодежи) жить в следующем десятилетии". Но, немного подумав, добавила: "Нам и вам". "Мы надеемся хотя бы на следующее десятилетие", - посмеялся на это Медведев.