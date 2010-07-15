Для выставки "Оборона и защита - 2010" организаторы выбрали неудачное время

Выставка вынуждена конкурировать с крупными мероприятиями, которые проходят в соседнем Екатеринбурге - "Петербургский диалог" с участием президента РФ Дмитрия Медведева и канцлера ФРГ Ангелы Меркель и "Иннопром - 2010". Поэтому количество участников "Обороны и защиты" по сравнению с 2008г. сократилось вдвое.

Как передает корреспондент «НЭП» , несмотря на то, что на выставку заявились предприятия из 30 регионов России и порядка 30 стран мира, общее количество участников составило всего 252 компании (для сравнения в 2008 году их было 400). Единственным контрактом, о котором открыто говорили в первый день выставки «Оборона и защита – 2010» стало соглашение между ОАО «Уральский оптико-механический завод» (УОМЗ) и французской фирмой Thales, которое включает 4 направления: лазерные технологии, тепловизионная техника, оптико-электрические системы и прицелы. При этом конкртеные цифры названы не были.