«Евраз» выступил генеральным спонсором выставки «ИННОПРОМ-2010»

Как отмечает департамент по связям со СМИ «Евраза», компания проводит политику, направленную на внедрение инновационных технологий на своих предприятиях. В том числе это коренная модернизация конвертерного цеха и колесобандажного производства Нижнетагильского металлургического комбината.