«Евраз» выступил генеральным спонсором выставки «ИННОПРОМ-2010»
15 июля 2010, 16:57ОбществоОльга
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«Евраз» - один из крупнейших участников выставки «Иннопром-2010», которая открылась сегодня в Екатеринбурге.
Как отмечает департамент по связям со СМИ «Евраза», компания проводит политику, направленную на внедрение инновационных технологий на своих предприятиях. В том числе это коренная модернизация конвертерного цеха и колесобандажного производства Нижнетагильского металлургического комбината.
В экспозиции «Иннопром-2010» на плазменных панелях демонстрируются производственные процессы, инновационные технологии и современные агрегаты, действующие в цехах НТМК. «Евраз» считает инновации основой для технологического прорыва экономики России. Именно поэтому компания стала одним из генеральных спонсоров выставки «Иннопром».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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