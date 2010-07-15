Филиал «Всероссийского общества спасания на водах» появится в г. Нижний Тагил

Зам.начальника Уральского регионального центра МЧС генерал-майор Андрей Зеленский признал, что ни регионы, ни муниципалитеты, ни спасатели не были готовы к такому количеству людей на водоемах. Поэтому нынешним летом такая печальная статистика: за месяц с небольшим на водоемах региона погибло 28 человек, 8 из них - дети.

Чтобы защитить людей, решено развивать филиалы «Всероссийского общества спасания на водах» - имеющего сертификаты международного уровня и серьезную подготовку специалистов. Такой филиал может появиться и в Нижнем Тагиле, заверил Заленский, осталось уладить административные вопросы.

Напомним, что выставка «Оборона и защита» в этом году проходит под эгидой 20-тилетия МЧС. Вчера, в первый день работы выставки полигон «Старатель» посетили более 7600 человек. Ни вчера, ни сегодня пробок на подъезде к полигону не было. Для посетителей действуют парковки на промежуточной площадке логистического центра «Мегатрейд». Безопасность обеспечивают три бригады Скорой помощи и бригада Центра медицины катастроф.