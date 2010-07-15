ГИБДД Свердловской области запускает собственный сайт госуслуг

Как рассказали агентству АПИ в пресс-службе управления, благодаря ресурсу, свердловчане смогут получить информацию по неоплаченным штрафам, выяснить все нюансы получения или обмена водительского удостоверения, встать в электронную очередь на прохождение техосмотра или разрешить вопросы относительно регистрационных действий транспорта в режиме он-лайн.