ГИБДД Свердловской области запускает собственный сайт госуслуг
15 июля 2010, 16:51ОбществоОльга
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Управление ГИБДД Свердловской области запускает собственный сайт государственных услуг. Его адрес в Интернете: www.u-gai.ru.
Как рассказали агентству АПИ в пресс-службе управления, благодаря ресурсу, свердловчане смогут получить информацию по неоплаченным штрафам, выяснить все нюансы получения или обмена водительского удостоверения, встать в электронную очередь на прохождение техосмотра или разрешить вопросы относительно регистрационных действий транспорта в режиме он-лайн.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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