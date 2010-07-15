На железной дороге в Дагестане прогремел взрыв
15 июля 2010, 09:26ОбществоОльга
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Взрыв прогремел в четверг утром на железной дороге в Дагестане, на пути следования локомотива с двумя вагонами с песком. По предварительным данным, пострадавших нет.
Как сообщил РИАНовостиисточник в Махачкалинском линейном управлении внутренних дел натранспорте, взрывное устройство сработало на 2336 километремахачкалинского отделения Северо-Кавказской железной дороги.
"По предварительным данным, взрыв прогремел на пути так называемогобронепоезда, который как раз и предназначается для проверки участковжелезной дороги на наличие взрывных устройств", - отметил собеседник РИАНовости.
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