На железной дороге в Дагестане прогремел взрыв

Как сообщил РИАНовости источник в Махачкалинском линейном управлении внутренних дел натранспорте, взрывное устройство сработало на 2336 километремахачкалинского отделения Северо-Кавказской железной дороги.

"По предварительным данным, взрыв прогремел на пути так называемогобронепоезда, который как раз и предназначается для проверки участковжелезной дороги на наличие взрывных устройств", - отметил собеседник РИАНовости.