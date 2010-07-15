Осьминога-предсказателя сделали почетным гражданином города
15 июля 2010, 16:09ОбществоОльга
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Осьминог-предсказатель Пауль из океанариума в немецком городе Оберхаузен получил звание почетного гражданина города Карбальино, расположенного на северо-западе Испании.
За это единогласно проголосовал муниципальный совет города. Мэр Карлос Монтес планирует лично прибыть в Оберхаузен и встретиться с головоногим моллюском, предсказавшим победу испанской сборной на мундиале.
Немецкий осьминог-провидец предсказал исход всех матчей сборной Германии на чемпионате мира в ЮАР. Также он был точен в определении победителя финала, предсказав победу испанцев над голландцами.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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