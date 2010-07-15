Осьминога-предсказателя сделали почетным гражданином города

За это единогласно проголосовал муниципальный совет города. Мэр Карлос Монтес планирует лично прибыть в Оберхаузен и встретиться с головоногим моллюском, предсказавшим победу испанской сборной на мундиале.

Немецкий осьминог-провидец предсказал исход всех матчей сборной Германии на чемпионате мира в ЮАР. Также он был точен в определении победителя финала, предсказав победу испанцев над голландцами.