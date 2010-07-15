Перинатальный центр в г. Нижний Тагил должен быть сдан в эксплуатацию к 1-му сентября
15 июля 2010, 17:25ОбществоОльга
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Перинатальный центр должен быть сдан в эксплуатацию к 1-му сентября. Такая задача стоит сегодня перед всеми, кто задействован в возведении этого важнейшего для Нижнего Тагила объекта.
Об этом рассказал нам заместитель главы города по социальным вопросам Вячеслав Погудин. Сегодня в помещениях построенного перинатального центра наводят чистоту. Для этого специально приглашены профессионалы – клининговая компания. Ее специалисты моют стены и окна, наводят идеальную чистоту. 20-го июля в Нижний Тагил приезжают немецкие специалисты, которые займутся монтажом и настройкой сложнейшей медицинской техники. Вячеслав Погудин надеется, что все работы удастся завершить до конца августа, и к 1-му сентября долгожданный перинатальный центр распахнет свои двери.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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