Перинатальный центр в г. Нижний Тагил должен быть сдан в эксплуатацию к 1-му сентября

Об этом рассказал нам заместитель главы города по социальным вопросам Вячеслав Погудин. Сегодня в помещениях построенного перинатального центра наводят чистоту. Для этого специально приглашены профессионалы – клининговая компания. Ее специалисты моют стены и окна, наводят идеальную чистоту. 20-го июля в Нижний Тагил приезжают немецкие специалисты, которые займутся монтажом и настройкой сложнейшей медицинской техники. Вячеслав Погудин надеется, что все работы удастся завершить до конца августа, и к 1-му сентября долгожданный перинатальный центр распахнет свои двери.